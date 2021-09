Dis, une abeille, ça pique ? Idées reçues et idées fortes, ce qu’il faut retenir des interactions entre les abeilles et les hommes Espace Culturel CER UAICL, 2 octobre 2021, Lyon.

Fête de la science 02 octobre

Espace Culturel CER UAICL AFIS Lyon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

Nous vous proposons une animation ludique et scientifique sur les abeilles domestiques et sauvages.

– Une conférence d’une heure (+ questions), à destination du grand public, vous propose de comprendre en quelques mots le vaste monde des abeilles : abeilles domestiques, abeilles sauvages ? : qui sont-elles, quelles sont leurs différences ? Comment se nourrissent-elles ?

Nous essaierons également de décrire leur rôle important et leur situation actuelle.

A l’heure des débats sur la biodiversité, nous nous questionnerons sur leurs interrelations avec l’homme, et nous tenterons de vous faire sortir des sentiers battus et de casser quelques idées reçues sur ces insectes passionnants.

Toutes les abeilles piquent-elles ?

Les jours de l’homme sont-ils comptés si elles disparaissent ?

Sandrine Leblond, ingénieure agronome chez BASF et apicultrice depuis plus de 20 ans vous parlera de sa passion avec science et méthode. Toutes les questions sont bonnes, nous vous attendons nombreux pour venir nous les poser, en toute bienveillance !

– Des ateliers ludiques sur le thème des pollinisateurs, avec notre partenaire le Réseau Biodiversité pour les Abeilles, seront également proposés. Clara Amy et Morgane Muffat vous proposeront diverses activités ludiques et scientifiques : reconnaissance des différentes sortes de pollinisateurs, grâce à des petits jeux autour des insectes ; compréhension des besoins en nourriture de ces insectes avec des fleurs mellifères ; comment leur apporter le gite également, avec des ateliers sur la construction de gîtes à insectes.

Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles est une association d’intérêt général qui agit en faveur de la protection des pollinisateurs (abeilles domestiques, abeilles solitaires, bourdons, diptères…) et de leurs écosystèmes. Depuis sa création en 2007, le RBA travaille à faire reconnaître l’importance de la ressource alimentaire pour la santé des abeilles, et à améliorer l’offre florale des territoires français, tout en sensibilisant, conseillant et fédérant l’ensemble des acteurs : Agriculteurs, Apiculteurs, Scientifiques, Politiques, Entreprises et Particuliers, autour de projets.

Espace Culturel CER UAICL 20 Rue Mouillard 69009 Lyon 69001

organisateur : Espace Culturel CER UAICL