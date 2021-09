Toulouse Espace Clément Ader - Institut Clément Ader Haute-Garonne, Toulouse Journée Portes Ouvertes de l’Institut Clément Ader et du CRITT Mécanique et Composites Espace Clément Ader – Institut Clément Ader Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Clément Ader – Institut Clément Ader Institut Clément Ader et CRITT Mécanique et Composites. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’Institut Clément Ader et le CRITT Mécanique et Composites réalisent des projets en mécanique et matériaux notamment pour le transport, l’aéronautique et le spatial. Cette Journée Portes Ouvertes propose une visite d’une durée de 2h15 par groupe :

– un accueil (15 minutes) : présentation de l’ICA et du CRITT MC; remise d’un livret et d’éléments “mystères” utiles pour les parcours proposés ;

– des parcours différenciés (groupe divisé en deux et 2h de visite) avec “mini-démo” pour une découverte de zones d’essais mécaniques (machines de traction-compression, tour de chute, canons pneumatiques, rotors d’hélicoptère, essais sur structures, etc.), d’usinage (centres d’usinage numériques, jet d’eau, etc.) et de fabrication de matériaux composites (enroulement filamentaire, étuve, autoclave, presse, etc. ).

De par les circuits de parcours prévus, une inscription préalable est nécessaire pour assurer au mieux les flux de visite.

Cette JPO vise des scolaires de la 3eme à la Terminale. Elle peut donner lieu à un travail amont avec les professeurs encadrant et à une restitution finale par les élèves de retour au collège ou lycée par le biais des parcours de visite différenciés.

Pour cette première édition, nous pourrons accueillir 8 groupes, 4 le matin et 4 l’après-midi :

Matin : 9h-12h45 (9h-11h15 / 9h30-11h45 / 10h-12h15 / 10h30-12h45)

Après-midi : 13h30-17h15 (13h30-15h45 / 14h-16h15 / 14h30-16h45 / 15h-17h15) Occitanie>Haute-Garonne

Espace Clément Ader – Institut Clément Ader 3 rue Caroline Aigle 31400 Toulouse 31400 organisateur : Espace Clément Ader – Institut Clément Ader

