Saint-Malo Espace Bouvet Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Les fleurs de mer Espace Bouvet Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les fleurs de mer Espace Bouvet, 5 octobre 2021, Saint-Malo. Fête de la science 05 octobre

Espace Bouvet Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00 Les fonds marins abritent de véritable prairies sous marines nécessaires à de nombreuses espèces pour se nourrir, se développer et se reproduire. Cependant, cet habitat, soumis à divers menaces reste fragile. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Espace Bouvet 6 Place Bouvet 35400 Saint-Malo 35400 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Espace Bouvet

