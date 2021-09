Troyes Espace Argence Aube, Troyes Art & Science : un mélange qui fait Pop ! Espace Argence Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Art & Science : un mélange qui fait Pop ! Espace Argence, 10 octobre 2021, Troyes. Fête de la science 09 – 10 octobre

Espace Argence Maison de la Science – Hubert Curien. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 09h00 La Maison de la Science prend des couleurs au Salon du Livre pour la jeunesse de Troyes

Au milieu des livres Pop-up, des livres qui parlent du Pop Art, venez découvrir la science qui fait Pop : une science rythmée par de nombreuses expériences colorées. Grand Est>Aube

Espace Argence 20bis Boulevard Gambetta 10000 Troyes 10000 organisateur : http://maisondelascience.fr/ Espace Argence

