Atelier “Matériaux à base de co-produit coquillier” ESITC Caen, 8 octobre 2021, Épron.

Fête de la science 08 octobre

ESITC Caen ESITC Caen. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Depuis des décennies, météorologues et climatologues du monde entier observent les effets du réchauffement sur les phénomènes météorologiques. Il est donc nécessaire de s’adapter. Cela passe par la protection des biens et des personnes (plan canicule, plan inondation, lutte contre la précarité énergétique…), l’entretien et la préservation du patrimoine naturel (forêts, dunes, digues…) ou l’aménagement de l’espace urbain (ordonnancement urbain et bâti ; fontaines et points de rafraîchissement, espaces verts et végétalisation…). Les villes sont particulièrement concernées par le réchauffement climatique du fait de la densité des activités et des populations. FRESH-ECOPAVERS est né entre la Normandie et la Vallée de la Seine. En effet, la Normandie et plus particulièrement le laboratoire de l’ESITC Caen a développé en 2015 un pavé béton coquillier dont la formulation lui confère un caractère drainant majeur. Participez aujourd’hui à la création de votre échantillon de pavé drainant.

Normandie>Calvados

ESITC Caen 1 rue Pierre et Marie Curie 14610 Épron 14610

organisateur : ESITC Caen