ESIEE Amiens ESIEE. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires. l’ESIEE proposent aux collegiens de nombreux ateliers sur le thème de la robotique, des sciences numériques et de l’ingénieur : Robot Kuka/Kart électrique/Vélo alimentant un train électrique/panneaux photovoltaïques et éolienne/Drone/Réalité virtuelle/Imprimante 3D… Ces ateliers ont pour but de faire découvrir les nouveautés technologiques liées aux économies d’énergie et au Développement Durable, aux usines connectées, à la Domotique, au Bâtiment et bien sûr au Numérique. Des ateliers permettront aux collégiens de comprendre les métiers d’ingénieurs à travers une visite des locaux de l’école d’ingénieurs amiénoise. Hauts-de-France>Somme

ESIEE Amiens 14 quai de Somme 80000 Amiens 80000

