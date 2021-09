Innovation & Technologie Epitech Toulouse, 8 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 02 – 08 octobre

Epitech Toulouse

Depuis 20 ans, Epitech est l’école référente de l’expertise informatique, du digital et de l’innovation.

À travers nos cursus de formation en informatique ou axés digital, les projets innovants de nos étudiant·e·s, les start-ups et entreprises de nos ancien·ne·s, nos relations avec tout l’univers numérique, l’ensemble de nos initiatives et notre pôle de recherche, Epitech est aujourd’hui au cœur de l’écosystème Tech, de l’énergie et des acteur·rice·s qui font et feront le monde.

Choisir Epitech pour ses études, c’est vivre une expérience.

Autonomie, liberté, créativité sont les maîtres mots de nos formations et de notre philosophie. Chaque profil est pris en compte et notre pédagogie active et par projets s’adapte à chacun·e. Excellence, solidarité et courage sont les valeurs d’Epitech, nous formons les dirigeant·e·s de demain, reconnu·e·s pour leur singularité, leur adaptabilité et leur capacité à faire grandir les autres.

Durant cette Fête de la science, Epitech ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son univers.

Au programme :

– Des Coding Club, ateliers d’initiation à la programmation informatique et au code, encadrés par nos étudiant.e.s référent.e.s.

Samedi 2 octobre de 10h à 13h puis de 14h à 17h (15 participants par session).

– Une table ronde « L’inclusion pour toutes et tous dans l’informatique » .

Mercredi 6 octobre de 16h à 17h

– Démonstrations de projets tech sur le thème du « Gaming » dans notre Hub Innovation

Jeudi 7 octobre de 16h30 à 18h

– Démonstrations de projets tech sur le thème du « UX-UI Design » dans notre Hub Innovation

Vendredi 8 octobre 2021 de 16h30 à 18h

Occitanie>Haute-Garonne

Epitech Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31500

organisateur : https://www.epitech.eu/fr/ecole-informatique-toulouse/ Epitech Toulouse