Atelier Découverte de la programmation EPITECH Strasbourg, 9 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 Tout le monde peut y participer, élève de 3ème jusqu’à la Terminale ! C’est gratuit et aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire !

Développement de jeux vidéo, la résolution d’énigmes sur la cybersécurité, etc…

L’atelier sera animé par des étudiants de l’école d’informatique Epitech basée à Strasbourg.

Si vous êtes enseignant, responsable d’une structure d’animation nous pouvons organiser des sessions de groupe sur mesure (également gratuitement), contactez-nous directement à strasbourg@epitech.eu Grand Est>Bas-Rhin

EPITECH Strasbourg 4 Rue du Dôme 67000 Strasbourg 67200

