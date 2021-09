Nancy EPITECH NANCY Meurthe-et-Moselle, Nancy Découverte du HUB Innovation EPITECH NANCY Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Découverte du HUB Innovation EPITECH NANCY, 8 octobre 2021, Nancy. Fête de la science 04 – 08 octobre

EPITECH NANCY EPITECH Nancy. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. EPITECH Nancy vous propose un circuit au sein duquel vos étudiants assisteront à : Une conférence sur les métiers du numérique La découverte du HUB Innovation, pour découvrir les projets de nos étudiants. Les thèmes abordés seront divers : la robotique, la réalité virtuelle, l’impression 3D, le web, la sécurité informatique et bien d’autres encore… 3. Un Atelier pour s’initier à la programmation

L’événement est ouvert à tous les lycéens et gratuit. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

EPITECH NANCY 80 Rue Saint Georges 54000 Nancy 54000 organisateur : https://www.epitech.eu/fr/ecole-informatique-nancy/ EPITECH NANCY

