Epitech Bordeaux Epitech Bordeaux. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Le Hub Innovation est conçu pour être l’incubateur des talents de demain où les étudiants d’Epitech ne développent pas seulement du code mais un nouvel esprit d’entreprendre. Encadrés par des coordinateurs HUB, les étudiants peuvent porter leur projet d’innovation dans divers domaines stratégiques : le Big Data, le Cloud, l’Embedded ou systèmes embarqués, la Digital Security, …

Ce lieu unique, véritable espace de co-working, est une interface au plus près des cellules innovantes des entreprises, des organisations professionnelles, etc. Ces différentes structures trouvent en cet incubateur les forces vives capables de répondre aux besoins d’innovation auxquels elles font face.

Venez découvrir ce lieu et assister à plusieurs démonstrations de projets portés par les étudiants d’Epitech se spécialisant dans le développement informatique et dans la transformation digitale. Vous aurez également l’opportunité de vous initier à l’impression 3D auprès des coordinateurs HUB, eux-mêmes étudiants. Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Epitech Bordeaux 16 rue Théodore Blanc 33520 organisateur : https://www.epitech.eu/fr/ecole-informatique-bordeaux/ Epitech Bordeaux

