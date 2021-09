Bruges Epitech Bordeaux Bruges, Gironde Imaginez, prototypez et testez votre application mobile ! Epitech Bordeaux Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Le digital fait désormais partie intégrante de nos vies professionnelles et personnelles. Une idée, un concept, une structure nécessitent presque systématiquement un ou plusieurs outils digitaux : site web, application mobile, plateforme e-commerce, blog, etc. Une étape essentielle dans la conception et la mise en place de tels outils est le prototypage. Le prototype d’une application, par exemple, correspond à la première traduction visuelle du concept que l’on souhaite mettre en oeuvre. Réalisé à des fins d’amélioration et d’optimisation, ce modèle permet de simuler l’interface, d’illustrer les principales fonctionnalités, de définir les interactions puis de le faire tester auprès de potentiels utilisateurs.

A travers cet atelier animé par les étudiant.e.s de 1ère et 2ème années à Epitech Digital Bordeaux, répondez à une problématique, un besoin utilisateur en imaginant le concept d’une application mobile et en réalisant le prototype de celle-ci à l’aide du logiciel Adobe XD.

L’objectif ? Partir d’un constat, d’un besoin et concevoir l’outil digital qui répondra à la problématique exposée. Nouvelle-Aquitaine>Gironde

