Rosières-près-Troyes EPF Campus de Troyes EPF ramène sa science

Rosières-près-Troyes

EPF ramène sa science EPF Campus de Troyes, 7 octobre 2021, Rosières-près-Troyes. Fête de la science 07 octobre

EPF Campus de Troyes EPF Troyes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. A l’occasion de la fête de la Science, l’EPF campus de Troyes accueillera le jeudi 7 octobre 2021, près de 150 élèves d’écoles primaires de Troyes (CP, CE1, CM1, CM2) dans le but de découvrir les sciences et les études d’ingénieurs sous forme d’ateliers ludiques.

Lors de cette journée, les enseignants-chercheurs de l’EPF avec l’aide d’élèves ingénieurs et techlabs, encadreront des ateliers sur les thèmes suivants :

Robotique/3D

Chimie

Mécanique facile

Les élèves pourront naviguer entre les ateliers chimie avec les expériences “le volcan”, “l’encre invisible” ou encore “le ballon qui se gonfle tout seul”, découvrir le robot Nao, les drones, lunettes 3D… et faire des expériences de mécanique facile (fluides non-newtoniens, détourner un cours d’eau sans le touche, l’inertie ou le principe du moindre effort…). Grand Est>Aube

EPF Campus de Troyes 2 Rue F Sastre 10430 organisateur : https://www.epf.fr/troyes EPF Campus de Troyes

