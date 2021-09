Montpellier ENSCM Hérault, Montpellier Les détours vers la découverte ENSCM Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Les détours vers la découverte ENSCM, 1 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 01 octobre

ENSCM ENSCM. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30 Récit d’un un parcours de vie, de 7 à ….. ? ans, faisant état des émotions liées à la science et menant à ce que l’on nomme « la découverte » ; ceci dans le but de faire bien comprendre qu’à tous les stades de la vie, l’orientation vers une carrière scientifique, fut-elle féminine, sait faire des clins d’œil, pourvu qu’on y prête simplement attention. Il s’agit d’un vrai parcours de chimiste, le mien. Occitanie>Hérault

ENSCM 240 Avenue du Professeur Emile Jeanbrau 34090 Montpellier 34000 organisateur : https://www.enscm.fr/ ENSCM

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu ENSCM Adresse 240 Avenue du Professeur Emile Jeanbrau 34090 Montpellier Ville Montpellier lieuville ENSCM Montpellier