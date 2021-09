Tarbes ENIT - École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Du son à la musique – Comment la musique suscite des émotions ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Du son à la musique – Comment la musique suscite des émotions ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, 9 octobre 2021, Tarbes. Fête de la science 04 – 09 octobre

ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Juliane Seller. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 Occitanie>Hautes-Pyrénées

ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes 65000 organisateur : ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu ENIT - École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Adresse 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes Ville Tarbes lieuville ENIT - École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Tarbes