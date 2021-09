Tarbes ENIT - École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Je lis la science ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Je lis la science ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, 8 octobre 2021, Tarbes. Fête de la science 04 – 08 octobre

ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes lire et faire Lire 65. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. “Je lis la science” est une opération de Lire et faire lire qui a pour but d’allier plaisir de la lecture et développement d’une curiosité scientifique. Occitanie>Hautes-Pyrénées

ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes 65000 organisateur : ENIT – École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu ENIT - École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Adresse 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes Ville Tarbes lieuville ENIT - École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes Tarbes