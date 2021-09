Lyon En ligne (Maison de l'Orient et de la Méditerranée) Métropole de Lyon, Rhône Découvrir les objets archéologiques avec Artefact.mom.fr En ligne (Maison de l’Orient et de la Méditerranée) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Découvrir les objets archéologiques avec Artefact.mom.fr En ligne (Maison de l’Orient et de la Méditerranée), 8 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 01 – 08 octobre

En ligne (Maison de l’Orient et de la Méditerranée) Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 18h00 Partez à la découverte du petit mobilier archéologique avec l’encyclopédie participative Artefacts.

Une des équipe du laboratoire Archéologie et Archéométrie de Lyon (UMR 5138), en partenariat avec ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie, vous invite à la retrouver en direct pour partir à la découverte du petit mobilier archéologique avec l’encyclopédie participative Artefacts.mom.fr

Découvrez pourquoi les archéologues du laboratoire Archéologie et Archéométrie de Lyon ont développé l’encyclopédie Artefacts et comment tout un chacun peut l’utiliser pour ses prochaines vacances, à l’occasion d’événements entre amis ou pour faire de nouvelles découvertes!

Durant cet atelier participatif, nous échangerons sur : ce qu’est l’encyclopédie Artefacts, les secrets pour consulter l’encyclopédie aisément avec quelques cas pratiques, et nous découvrirons comment utiliser l’encyclopédie en famille, entre amis et à des fins scientifiques

Rencontre interactive. Posez vos questions durant la présentation grâce au tchat et réaliser les exercices. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

En ligne (Maison de l’Orient et de la Méditerranée) Rue Raulin 69007 Lyon 69007 organisateur : https://www.univ-lyon2.fr/ En ligne (Maison de l’Orient et de la Méditerranée)

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu En ligne (Maison de l'Orient et de la Méditerranée) Adresse Rue Raulin 69007 Lyon Ville Lyon lieuville En ligne (Maison de l'Orient et de la Méditerranée) Lyon