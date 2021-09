Chusclan en direct d'un labo du CEA Chusclan, Gard Atelier l’économie circulaire en direct d’un labo du CEA Chusclan Catégories d’évènement: Chusclan

en direct d’un labo du CEA Marie BRUNEL. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires. L’économie circulaire est une alternative au mode de production linéaire « extraire-fabriquer-consommer-jeter ». Elle repose sur des processus de gestion durables et intelligents des ressources, matérielles et humaines, dès la conception des produits et systèmes.

Tel des chercheurs , les élèves, depuis leur classe, découvriront par exemple des techniques de séparation permettant d’économiser des matières premières.

https://marcoule.cea.fr/Marcoule/Pages/Accueil.aspx

