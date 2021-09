Longuenesse EILCO Longuenesse, Pas-de-Calais Portes ouvertes et échanges avec les étudiants EILCO Longuenesse Catégories d’évènement: Longuenesse

Pas-de-Calais

Portes ouvertes et échanges avec les étudiants EILCO, 7 octobre 2021, Longuenesse. Fête de la science 07 octobre

EILCO Caroline BARBIER. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’ULCO et l’EILCO ouvrent leurs portes afin de leur faire découvrir leurs installations et leurs formations mais aussi d’échanger avec leurs étudiants.

ouverts aux établissements scolaires uniquement Hauts-de-France>Pas-de-Calais

EILCO Domaine de la Malassise 62219 Longuenesse organisateur : EILCO

Détails Catégories d’évènement: Longuenesse, Pas-de-Calais Autres Lieu EILCO Adresse Domaine de la Malassise 62219 Longuenesse Ville Longuenesse lieuville EILCO Longuenesse