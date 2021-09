Chavanod EDF-Groupement de Chavaroche74650 Chavanod Chavanod, Haute-Savoie Dans l’univers de l’électricité EDF-Groupement de Chavaroche74650 Chavanod Chavanod Catégories d’évènement: Chavanod

vendredi 08 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 14h00 Réponses dans la visite d’un site industriel de production électrique en activité.

Les centrales hydroélectriques et les barrages font partie du paysage des Pays de Savoie. La visite guidée permet d’aborder les enjeux actuels autour de l’énergie de façon très concrète et de revenir sur le fonctionnement des aménagements hydroélectriques, 1ère des énergies renouvelables dans le monde et plus que jamais une énergie d’avenir.

La visite se répartit entre 1h au niveau du barrage et 1h à la centrale, avec un déplacement en véhicule à prévoir entre les 2.

