samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 09h00 L’air est partout autour de nous, il occupe de la place. Pour faire entrer de l’air dans un récipient plein d’eau, il faut d’abord enlever celle-ci, et réciproquement.

Défi: plonger un mouchoir dans l’eau sans le mouiller. Grand Est>Meuse

Ecurey Pôles d’avenir 1 Rue de l’Abbaye 55290 Montiers-sur-Saulx 55290 organisateur : https://ecureypolesdavenir.com/ Ecurey Pôles d’avenir

