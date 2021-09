Montiers-sur-Saulx Ecurey Pôles d'avenir Meuse, Montiers-sur-Saulx Les ombres Ecurey Pôles d’avenir Montiers-sur-Saulx Catégories d’évènement: Meuse

Les ombres Ecurey Pôles d’avenir, 10 octobre 2021, Montiers-sur-Saulx. Fête de la science 09 – 10 octobre

Ecurey Pôles d'avenir. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 09h00 Atelier sur les ombres – à partir de l’album « l’ombre de Zoé » de Raphaël Fejtö

Comment modifier mon ombre ? Créer des formes avec les ombres. Avoir conscience de son corps à travers son ombre, etc …

Associer une ombre à une source de lumière.

Regarder ombre des bâtiments et fenêtre, jouer avec une lampe et des projecteurs dans l’exposition. Grand Est>Meuse

Ecurey Pôles d’avenir 1 Rue de l’Abbaye 55290 Montiers-sur-Saulx 55290 organisateur : https://ecureypolesdavenir.com/ Ecurey Pôles d’avenir

