Evaluer les impacts des changements globaux sur les écosystèmes à l'aide de l'Ecotron Ecotron Européen de Montpellier, 5 octobre 2021, Montferrier-sur-Lez.

Fête de la science 05 octobre

Ecotron Européen de Montpellier CNRS Délégation Occitanie Est.

mardi 05 octobre – 09h30

mardi 05 octobre – 14h00

Dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science, du 1er au 11 octobre, le CNRS renouvelle ses visites insolites. Découvrez les rendez-vous intimistes et originaux proposés par la Délégation Occitanie Est et tentez de gagner votre place.

L’Ecotron est une grande infrastructure de recherche qui simule le climat du futur sur des écosystèmes de différentes tailles et analyse les flux de matière et d’énergie liés aux processus écophysiologiques variés.

Venez découvrir ce lieu exceptionnel dans lequel se font les simulations des climats du futur. Sur les différentes plateformes de cette grande infrastructure de recherche observez comment sont reproduits les différents scénarios climatiques et leurs impacts sur les gaz à effet de serre, la séquestration du carbone dans le sol et la biodiversité. À l’issue de la visite Macrocosmes, Mésocosmes et Microcosmes n’auront plus de secrets pour vous.

Occitanie>Hérault

Ecotron Européen de Montpellier 1 Chemin du rioux, Campus de Baillarguet 34980

