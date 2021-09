Fougerolles-Saint-Valbert Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Quand les cerisiers mènent aux étoiles Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Quand les cerisiers mènent aux étoiles Ecomusée du Pays de la Cerise, 10 octobre 2021, Fougerolles-Saint-Valbert. Fête de la science 10 octobre

Ecomusée du Pays de la Cerise Ecomusée du Pays de la Cerise. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 20h00 à 21h30 Au coeur du Pays de la Cerise, dans un espace naturel privilégié, à l’abri des pollutions lumineuses, l’Ecomusée propose une soirée d’observation du ciel, animée par Eric Chariot, directeur de la Société Astronomique de Bourgogne. Pour la première fois dans l’histoire de l’Ecomusée, le public pourra observer, sous réserve d’un ciel dégagé, un petit croissant de Lune, Vénus en train de se coucher puis, lorsque la nuit noire s’installera, Jupiter et Saturne. Bourgogne-Franche-Comté>Haute-Saône

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys 70220 Fougerolles-Saint-Valbert 70220 organisateur : Ecomusée du Pays de la Cerise

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Autres Lieu Ecomusée du Pays de la Cerise Adresse 206 Le Petit Fahys 70220 Fougerolles-Saint-Valbert Ville Fougerolles-Saint-Valbert lieuville Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert