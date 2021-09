Fougerolles-Saint-Valbert Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Archéologie sous les étoiles Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

L'archéo-astronomie est une discipline naissante. Grâce à la collaboration entre archéologues et astronomes, les sites archéologiques livrent de nouvelles données scientifiques. Pour présenter le potentiel de ces recherches, Eric Chariot, directeur de la Société Astronomique de Bourgogne, utilise le planétarium gonflable et anime des sessions d'exploration du ciel à la date des constructions de nos ancêtres. A travers ce voyage dans le temps, les participants découvrent l'influence du ciel sur les peuples anciens et tout l'intérêt des données astronomiques pour la compréhension et la datation des sites archéologiques.

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys 70220 Fougerolles-Saint-Valbert 70220 organisateur : Ecomusée du Pays de la Cerise

