Saint-Léger-les-Mélèzes Ecomusée de la faune Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes Voir le très petit, voir le très grand. Ecomusée de la faune Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Léger-les-Mélèzes

Voir le très petit, voir le très grand. Ecomusée de la faune, 9 octobre 2021, Saint-Léger-les-Mélèzes. Fête de la science 09 octobre

Ecomusée de la faune association Bonnet. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 Rencontres tout au long de la journée avec divers intervenants pour prendre le temps et observer, échanger , manipuler, apprendre le monde qui nous entoure. Découvrir l’utilisation des outils pour comprendre l’espace ou la vie microscopique. Ateliers, spectacle et sortie de terrain. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Ecomusée de la faune Chemin du Veyre 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 organisateur : Ecomusée de la faune

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes Autres Lieu Ecomusée de la faune Adresse Chemin du Veyre 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes Ville Saint-Léger-les-Mélèzes lieuville Ecomusée de la faune Saint-Léger-les-Mélèzes