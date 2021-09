Annonay Ecoles primaires bassin Annonay Annonay, Ardèche Satellites et GPS : Utilisation dans le transport Ecoles primaires bassin Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Satellites et GPS : Utilisation dans le transport Ecoles primaires bassin Annonay, 15 octobre 2021, Annonay. Fête de la science 11 – 15 octobre

Ecoles primaires bassin Annonay Musée du charronnage au car. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Pour les scolaires, par petits groupes encadrés par un animateur ces ateliers pédagogiques permettront aux enfants de comprendre le fonctionnement du GPS, calculer la triangulation, de se repérer dans l’espace (la classe) avec les notions de latitude, longitude et altitude… Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Ecoles primaires bassin Annonay Rue de la Lombardiere 07100 Annonay 07100 organisateur : htttp://www.lavanaude.org Ecoles primaires bassin Annonay

