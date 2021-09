Satillieu Écoles Ardèche, Satillieu Atelier et contes sur la paléontologie par Suzanna Melis Écoles Satillieu Catégories d’évènement: Ardèche

Satillieu

Atelier et contes sur la paléontologie par Suzanna Melis Écoles, 14 octobre 2021, Satillieu. Fête de la science 28 septembre – 14 octobre

Écoles Office de tourisme du Val d’Ay. Entrée libre En présentiel Scolaires. Prestation autour de la paléontologie avec d’une part le spectacle conté de Ida, une primate, qui vit dans la jungle mais aussi les ateliers de découverte des pierres et fossiles. Ida est une primate, elle vit dans la jungle… C’est l’histoire d’un fossile retrouvé en Allemagne, dans un site classé patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en raison du grand nombre d’espèces animales et végétales qui y sont fossilisées.

La première partie sera contée, la deuxième est un moment d’échanges et d’ateliers. Le conte permettra de découvrir comment et où cet animal vivait; nous le suivrons dès sa naissance, dans ses explorations, dans sa recherche de nourriture, dans ses peurs, ses cachettes, ses jeux, jusqu’à sa mort… à sa fossilisation. Après le conte, un temps sera consacré aux questions, à l’observation des fossiles, à la comparaison de ces derniers avec des livres, au débat autour du métier de paléonthologue. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Écoles Rue des Vieux Murs 07290 Satillieu 07290 organisateur : http://www.valday-ardeche.com/ Écoles

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Satillieu Autres Lieu Écoles Adresse Rue des Vieux Murs 07290 Satillieu Ville Satillieu lieuville Écoles Satillieu