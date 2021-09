Bordeaux Ecole Saint Genès Bordeaux, Gironde Les Grandes Explorations Scientifiques Ecole Saint Genès Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les Grandes Explorations Scientifiques Ecole Saint Genès, 7 octobre 2021, Bordeaux. Fête de la science 04 – 07 octobre

Ecole Saint Genès Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les stands accueilleront le public au fil de l’eau pour les embarquer dans ces aventures, successions de défis techniques et scientifiques. Ils devront faire face aux défis d’un monde physique pour naviguer en toute sécurité d’un bout à l’autre du monde, aux défis environnementaux de nouveaux climats et leur biodiversité, aux défis humains qu’ont soulevés les rencontres avec de nouvelles civilisations.

Ces voyages ont donc déplacé avec eux des disciplines aussi diverses que l’astronomie, la biologie ou encore l’anthropologie ; l’histoire de ces expéditions a créé celles des sciences physiques, biologiques et sociales ; de leurs avancées parallèles comme des croisées de leurs domaines. Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Ecole Saint Genès 160 Rue de Saint Genès 33000 Bordeaux 33000 organisateur : https://lespetitsdebrouillards-na.org/ Ecole Saint Genès

