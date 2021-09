Saint-Cyr-sur-Mer Ecole Primaire La Deidière Saint-Cyr-sur-Mer, Var La Deidière: Au cœur des émotions… Ecole Primaire La Deidière Saint-Cyr-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer

Ecole Primaire La Deidière Ecole Primaire La Deidière. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Grâce à l’appui renouvelé de Mme Bréchot, Directrice de recherche au CNRS, nous prévoyons une série d’ateliers dans notre école depuis la Petite section jusqu’au CM2 sur le thème des émotions et comment elles se manifestent, en mettant l’accent notamment sur leur aspect physiologique, sur les 5 sens et pour les élèves les plus grands sur le rôle du cerveau. Mme Bréchot a sollicité l’intervention de M. Edouard Pearlstein, chercheur en neuroscience à l’INSERM qui est d’accord pour intervenir. Nous solliciterons aussi l’aide de parents d’élèves médecins. Nous pensons également élargir la réflexion aux émotions chez les animaux, à la place dans la société des émotions et au vivre ensemble. Enfin, nous renouvellerons les expériences sur la lumière et sa décomposition chez les CP avec l’appui de Mme Belle, professeur à l’université. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

