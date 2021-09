Thionville Ecole primaire du Beauregard 25 Rue de Verdun, 57100 Thionville Moselle, Thionville Itinéraire des sciences Ecole primaire du Beauregard 25 Rue de Verdun, 57100 Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Ecole primaire du Beauregard 25 Rue de Verdun, 57100 Thionville Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science. Entrée libre En présentiel Scolaires. Quatre écoles primaires de Thionville et Yutz accueilleront des ateliers de courte durée, animés par des partenaires de la culture scientifique du nord-mosellan. Les élèves pourront, par petits groupes, s’initier aux mystères des petits animaux du sol, aux démonstrations de chimie simples, aux expériences de l’air et du vide… Grand Est>Moselle

