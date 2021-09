Rethel Ecole Notre Dame Ardennes, Rethel Chim’qui rit : découverte des produits chimiques Ecole Notre Dame Rethel Catégories d’évènement: Ardennes

Ecole Notre Dame Marianne Pellabeuf. Entrée libre En présentiel . Les élèves vont devenir des petits savants à la découverte des produits chimiques.

Ils vont expérimenter autour de la séparation des matières et de la transformation par le mélange de certains produits.

Ils vont découvrir ce qu’est une réaction chimique.

Ils vont aussi découvrir leurs dangers.

