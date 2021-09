Allô, les enjeux du smartphone Ecole Normale Supérieure, 7 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 07 octobre

Ecole Normale Supérieure Alice ROMITI. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Au programme : un après-midi en immersion dans le monde de la recherche, pour découvrir les enjeux environnementaux, politiques, économiques, sociaux (et pourquoi pas artistiques !) qui se cachent dans un smartphone, par le biais de rencontres avec des chercheurs et des chercheuses de multiples disciplines.

Décrypter des questions de société et ouvrir son horizon professionnel : une opportunité pour les jeunes

Parler du téléphone portable, c’est entrer dans l’intimité de chacun, mais c’est aussi, à partir de cet objet si personnel, une occasion de décrypter la société moderne, sa complexité et les grandes questions qui la traversent aujourd’hui (ressources, environnement, conflits, consommation, santé). Ce sujet de recherche totalement transversal fait appel aussi bien à des spécialistes des sciences et techniques qu’à des spécialistes des sciences sociales ou médicales. Un magnifique prétexte pour offrir aux jeunes un panorama des possibles en matière d’opportunité de carrière, et de connecter l’étude des sciences avec les enjeux du monde contemporain.

Programme

14h00 – 15h00, en amphi :

Une série d’interventions dynamiques et animées, pour montrer la richesse et la diversités de la recherche scientifique : 6 chercheurs de l’Université PSL regardent le smartphone sous l’angle de l’art, de l’économie, de l’environnement, ou encore du recyclage.

15h00 – 16h15, en petits groupes :

* Ateliers-découverte des enjeux liés aux téléphones portables en compagnie d’un·e étudiant·e ou d’un·e jeune chercheur·euse

* Ateliers sur le recyclage des smartphones.

16h30 – fin d’après-midi (selon intérêt et disponibilité des lycéen·nes et des enseignant·es) :

* Retours sur les ateliers,

* Visite des locaux de l’Université PSL et de la cour de l’ENS.

Avec :

Philippe Barboux, Chimie Paris | PSL (Le smartphone vue par un chimiste : enjeux environnementaux des batteries, cycle de vie)

Dominique Cunin, ENSAD | PSL (Le smartphone vu par un chercheur en art : pratiques artistiques émergentes)

Eloise Gaillou, Mines Paristech | PSL (le smartphone vue par la minéralogie : les minéraux dans les portables)

Olivia Tambou, Université Paris Dauphine | PSL (le smartphone vu par une juriste : la protection des données dans un contexte internationale)

Intervenant à confirmer, ENS | PSL (le smartphone vu par les science cognitives: apprentissage et numérique)

Intervenant à confirmer, ESPCI Paris | PSL Paris (le smartphone vu par un·e physicien : les ondes électromagnétiques)

Alain Fuchs, Président de PSL (conclusion)



La participation à cette journée est gratuite. Le nombre de classes étant limité, réservez vos places dès maintenant par mail à l’adresse ci-dessous.



Informations et réservations : contact-espgg@espci.fr

