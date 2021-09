Paris ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS Paris immersive hybrid place à l’ENSAD, partenaire de l’Université PSL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la science 08 – 11 octobre

Sofia Kourkoulakou. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 08 octobre – 16h00

lundi 11 octobre – 16h00 projet : immersive hybridPlace

installation interactive, 2021

La post vérité en immersion (VR*)

Le projet interroge la pratique du témoignage vidéo urbain dans la condition médiatique contemporaine. L’installation propose un mode de visualisation de témoignages vidéo en immersion dans le contexte spatial ou les faits ont eu lieu. En resituant son public dans la situation du témoin ayant capturé la scène, l’installation construit une condition de spectateur engagé, transformant le processus de recherche de vérité dans les images en une pratique spatiale immersive.

Le public s’immerge dans une restitution 3D de la scène des événements de chaque vidéo, provenant des rendus 3D de Google Maps. Il peut circuler dans ce fragment urbain “basse résolution”, saisir un smartphone, actionner la lecture d’une vidéo, et positionner son cadre de sorte a revoir la scène sous un autre angle, immersif cette fois. L’expérience direct de la position du témoin, ainsi que le contraste entre la vue familière de ces environnements urbains que fournit Google et les images de ce qui a eu lieu “au même endroit” invite ainsi a la réflexion sur les différents processus de médiation qui a la fois génèrent et mettent en tension l’espace public contemporain.



‘une esthétique d’investigation’

Le projet souligne le rapport à l’usage de smartphone dans la condition de post-vérité qui requiert un investissement actif de chacun dans la lecture et l’interprétation des images. En cela, le projet s’inscrit dans la recherche d’une ”esthétique d’investigation” (investigative aesthetics)– notion proposée par Forensic Architecture, le laboratoire d’enquête spatiale et médiatique basé à l’université Goldsmiths de Londres.



