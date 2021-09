Montpellier Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier Hérault, Montpellier La conférence “Etonnants Polymères!” sera l’occasion de célébrer les 50 ans du Groupe Français des Polymères (GFP) Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

jeudi 07 octobre – 14h00 à 15h30 Les polymères sont présents partout dans notre quotidien…mais qu’est-ce qu’un polymère? Une conférence d’environ 1h accessible au grand public, présentant l’histoire des polymères, leur place dans notre société actuelle : dans les transports (aéronautique, pneumatique,…), les textiles intelligents, l’information et la communication, l’énergie, la santé et l’environnement…ainsi que les enjeux majeurs dans le domaine pour un nouveau siècle! Occitanie>Hérault

