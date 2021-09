Draguignan Ecole Maternelle Paul Arène Draguignan, Var Semaine des sciences à l’école maternelle Paul Arène Ecole Maternelle Paul Arène Draguignan Catégories d’évènement: Draguignan

Semaine des sciences à l'école maternelle Paul Arène Ecole Maternelle Paul Arène, 8 octobre 2021, Draguignan. Fête de la science 04 – 08 octobre

Ecole Maternelle Paul Arène Ecole Maternelle Paul Arène. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Semaine banalisée dans l’école, pour toutes les classes, avec des créneaux horaires, dans la salle de motricité.

Des ateliers sont proposés aux différentes classes de l’école, et aux classes des écoles proches.

Ateliers préparés par l’équipe enseignante, et tenus par les parents volontaires, les Atsem et chaque enseignant avec sa classe.

Sur les 4 jours de la semaine des sciences, une séance de 30 minutes à 1 heure (selon les niveaux de classe) par jour et par classe de l’école.

Ecole Maternelle Paul Arène Avenue Paul Arène 83300

