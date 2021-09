Quinçay Ecole maternelle Quinçay, Vienne Fête de la Science à l’école maternelle Ecole maternelle Quinçay Catégories d’évènement: Quinçay

Vienne

Fête de la Science à l’école maternelle Ecole maternelle, 1 octobre 2021, Quinçay. Fête de la science 01 octobre

Ecole maternelle ce.0860523b. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves de l’école maternelle accueilleront des intervenants de l’espace Mendès France. Petite et moyenne sections découvriront “la magie des bulles de savon”, tandis que les plus grands aborderont la classification du vivant au travers d’un atelier de “Peluchologie”. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Ecole maternelle Place du champs de la bataille 86190 Quinçay 86190 organisateur : Ecole maternelle

Détails Catégories d’évènement: Quinçay, Vienne Autres Lieu Ecole maternelle Adresse Place du champs de la bataille 86190 Quinçay Ville Quinçay lieuville Ecole maternelle Quinçay