Entre-Deux Ecole Les Alizés Entre-Deux, La Réunion 2 jours de Défis scientifiques Ecole Les Alizés Entre-Deux Catégories d’évènement: Entre-Deux

La Réunion

2 jours de Défis scientifiques Ecole Les Alizés, 9 novembre 2021, Entre-Deux. Fête de la science 08 – 09 novembre

Ecole Les Alizés Ecole Les Alizés. Entrée libre En présentiel Scolaires. Pendant 2 jours, une école va vivre au rythme de La Fête de La Science et réaliser des défis scientifiques au sein de leur établissement. Physique, chimie, biologie, technologie sont en rendez vous pendant deux jours, où les plus grands se transformeront en apprentis animateurs scientifiques pour leurs camarades.

Diffusion de films à caractères scientifiques et techniques et interventions d’animateurs scientifiques sont également de mise, de quoi permettre aux petits scientifiques en herbe d’appréhender leurs prochaines expériences. La Réunion>La Réunion

Ecole Les Alizés Rue Defaud 97414 Entre-Deux 97414 organisateur : Ecole Les Alizés

Détails Catégories d’évènement: Entre-Deux, La Réunion Autres Lieu Ecole Les Alizés Adresse Rue Defaud 97414 Entre-Deux Ville Entre-Deux lieuville Ecole Les Alizés Entre-Deux