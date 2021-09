Trévoux Ecole La Sidoine Ain, Trévoux Quand expérience rime avec émotions Ecole La Sidoine Trévoux Catégories d’évènement: Ain

Trévoux

Quand expérience rime avec émotions Ecole La Sidoine, 8 octobre 2021, Trévoux. Fête de la science 04 – 08 octobre

Ecole La Sidoine Ecole privée La Sidoine de Trévoux. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves de maternelle sont ravis de partager avec vous des expériences ludiques et amusantes, qui prennent le contrepied de ce que vous aviez anticipé !

En effet, toutes les expériences proposées ont pour objectif de vous faire vivre des émotions surprenantes, rigolotes, merveilleuses et terrifiantes !

Etes-vous prêts à faire des découvertes auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Ecole La Sidoine 308 avenue du 1er RFM 01600 Trévoux 01600 organisateur : http://www.lasidoine.fr/ Ecole La Sidoine

