Ecole élémentaire publique les Remparts coordovar. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Des ateliers scientifiques et technologiques animés par la coordonnatrice LAMAP, des conseillers pédagogiques volontaires, Canopé, l’OCCE, des volontaires de la LPO sont proposés à des élèves de cycle 1 au cycle 3 d’écoles alentours des écoles “Centre pilote La main à la pâte du Var”. Ces ateliers sont l’amorce de projets scientifiques ou technologiques qui seront ensuite menés, accompagnés, dans les classes. Lundi 4 et mardi 5 : à l’école Les Remparts-Lafayette à Toulon Jeudi 7 et vendredi 8 : à l’école Lucie Aubrac à la Seyne-sur-mer. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

