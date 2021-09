ATELIERS SCIENCES ECOLE DU SOCLE ECOLE DU SOCLE DE LA MACHINE, 9 octobre 2021, La Machine.

Fête de la science 07 – 09 octobre

ECOLE DU SOCLE DE LA MACHINE pascal THEVENET. Entrée libre En présentiel Scolaires.

DATE(S) et HORAIRE(S) :

– 7 octobre de 9h00à 12h00 et de 14h00 à 16h00

– 8 octobre de 9h00à 12h00 et de 14h00 à 19h00

– 9 octobre dans la journée (horaires à définir)

La manifestation sera organisée par la commission sciences de l’Ecole du Socle qui réunit des enseignants du premier et du second degrés. Il s’agira d’organiser le premier forum des sciences de l’Ecole du Socle de La Machine autour « d’expériences partagées ». Les élèves des classes de maternelle, élémentaire et collège choisiront et prépareront des expériences qu’ils présenteront et feront vivre à d’autres classes. Le centre socio-culturel de La Machine s’associe à cette manifestation pour ouvrir le forum des sciences sur le temps d’accompagnement scolaire le vendredi 8/11. Des actions seront également proposées aux familles dans le cadre de l’Espace parents le samedi 9 octobre.

Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

ECOLE DU SOCLE DE LA MACHINE 8 Rue Maurice Perceau 58260 La Machine 58260

organisateur : ECOLE DU SOCLE DE LA MACHINE