Découverte de la forêt Ecole des légendes, 11 octobre 2021, Saint-Saulge. Fête de la science 11 octobre

Ecole des légendes Ecole des légendes de Saint Saulge. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les élèves découvriront le milieu forestier grâce à des ateliers autour de la haie et de la forêt. L’association MELA mènera l’atelier “Qui va là ? Qui vit là ?”. Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

Ecole des légendes 6 Rue du Champ de Foire 58330 Saint-Saulge
http://ele-saint-saulge-58.ec.ac-dijon.fr/

