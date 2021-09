Tous unis ! Ecole de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine, 3 octobre 2021, Poitiers.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre

samedi 02 octobre – 14h30

dimanche 03 octobre – 14h30

De la bactérie du sol aux végétaux en passant par l’homme et l’exploitation des ressources naturelles, nous partageons plus qu’un environnement commun : les actions propres à chacune de ces communautés interagissent entre elles.

A l’occasion de ce parcours scientifique ouvert à tous, adultes et enfants, des animations vous proposeront de découvrir différents outils et techniques utilisés pour comprendre la prédation, le parasitisme… ou bien encore la symbiose ! D’écosystème et de chaîne alimentaire, il en sera également question, au travers de manipulations et d’expérimentations qui permettront à chacun de comprendre combien les liens qui nous unissent sont le fruit d’une lente et fragile évolution !

Ecole de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine 1 place de la cathédrale 86000

organisateur : Ecole de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine