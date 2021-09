Cipières Ecole de Cipières Alpes-Maritimes, Cipières Les insectes (SCOLAIRES) Ecole de Cipières Cipières Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cipières

Les insectes (SCOLAIRES) Ecole de Cipières, 5 octobre 2021, Cipières. Fête de la science 04 – 05 octobre

Ecole de Cipières KREITER Philippe. Entrée libre En présentiel Scolaires. Cet atelier consiste au suivi d’un petit élevage de coccinelles par les enfants de l’école de Cipières (06). Un kit leur sera distribué composé de plusieurs petites larves de coccinelles, qu’ils devront nourrir tous les jours avec une nourriture de substitution (oeufs de papillon), fournie dans le kit, afin d’observer le développement des larves et de noter chaque transformation et de les décrire (larves, nymphes), et ce jusqu’à l’obtention des insectes adultes. Ensuite, ils iront les lâcher dans la nature. L’objectif de cet atelier est de faire prendre conscience aux enfants de l’utilité des insectes et que ces derniers peuvent se présenter sous différentes formes au cours de leur développement et quelque soit sa forme, il faut les respecter. Une base documentaire sur les insectes sera tenu du 1 er au 11 octobre à la médiathèque de Cipières, que les enfants accompagnés de leur institutrice pourront venir consulter. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Ecole de Cipières La Place 06620 organisateur : Ecole de Cipières

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cipières Autres Lieu Ecole de Cipières Adresse La Place Ville Cipières lieuville Ecole de Cipières Cipières