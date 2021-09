Riscle Ecocentre Pierre et Terre Gers, Riscle « Savoirs anciens au goût du jour » Ecocentre Pierre et Terre Riscle Catégories d’évènement: Gers

Riscle

« Savoirs anciens au goût du jour » Ecocentre Pierre et Terre, 8 octobre 2021, Riscle. Fête de la science 04 – 08 octobre

Ecocentre Pierre et Terre Ecocentre Pierre et Terre. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. ATELIER I > Visite ludique de l’écocentre

Découverte de l’écocentre autour d’une balade sur le site, identification des sources d’énergie, des matériaux et des particularités du bâtiment à l’aide d’un livret pédagogique.

Tous niveaux



ATELIER II > Les plantes sauvages comestibles

Découverte des plantes sauvages comestibles présentes sur le site de l’écocentre. Dégustation et découverte de nouvelles saveurs. Réflexions sur l’évolution des modes de production et de consommation depuis le néolithique.

Tous niveaux



ATELIER III > La nature au fusain

Atelier de fabrication de fusain artisanal à partir de bois locaux et initiation au dessin naturaliste.

Tous niveaux



ATELIER IV > Les mains dans la terre

Découverte du matériau Terre : atelier pratique sur la construction en terre crue, fabrication de briques, torchis, pisé et application d’enduits.

Tous niveaux



ATELIER V > Construire sa maison

Construire une habitation qui répond aux principes de l’architecture bioclimatique : orientation, disposition des pièces, isolation et ouvertures. La performance de la maquette révélera les architectes de demain !

Tous niveaux Occitanie>Gers

Ecocentre Pierre et Terre Route de Saint-Mont 32400 Riscle 32400 organisateur : Ecocentre Pierre et Terre

Détails Catégories d’évènement: Gers, Riscle Autres Lieu Ecocentre Pierre et Terre Adresse Route de Saint-Mont 32400 Riscle Ville Riscle lieuville Ecocentre Pierre et Terre Riscle