Saint-Cyr-sur-Menthon Domaine des Saveurs – Les Planons Ain, Saint-Cyr-sur-Menthon [SCOLAIRE] La cuisine, c’est de la science ! Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’évènement: Ain

Saint-Cyr-sur-Menthon

[SCOLAIRE] La cuisine, c’est de la science ! Domaine des Saveurs – Les Planons, 7 octobre 2021, Saint-Cyr-sur-Menthon. Fête de la science 01 – 07 octobre

Domaine des Saveurs – Les Planons Domaine des Saveurs – Les Planons. Entrée libre En présentiel Scolaires. Par le biais d’ateliers et de petites expériences, les enfants découvrent les secrets de la transformation du beurre, la cuisson des aliments et la réaction de Maillard et s’initient à la cuisine moléculaire avec le chef Sébastien Trihan.

La visite de l’exposition « Ça grouille dans mon assiette » (Exposition d’Altec centre de sciences) permet de découvrir les micro-organismes qui peuplent notre alimentation et qui font la diversité des produits de nos terroirs.

L’animation comprend aussi la visite de la ferme des Planons. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 Chemin des Seiglieres 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 organisateur : https://patrimoines.ain.fr/n/domaine-des-saveurs-les-planons/n:810 Domaine des Saveurs – Les Planons

Détails Catégories d’évènement: Ain, Saint-Cyr-sur-Menthon Autres Lieu Domaine des Saveurs – Les Planons Adresse 987 Chemin des Seiglieres 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Ville Saint-Cyr-sur-Menthon lieuville Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon