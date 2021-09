Digne-les-Bains Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Festival de la biodiversité Inventerre Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Festival de la biodiversité Inventerre Digne-les-Bains, 3 octobre 2021, Digne-les-Bains. Fête de la science 01 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 09h00 à 22h30

samedi 02 octobre – 09h30 à 22h00

dimanche 03 octobre – 08h15 à 18h00 Le territoire de Provence Alpes Agglomération est un « hot spot » de la biodiversité terrestre à l’échelle européenne. Il abrite une grande diversité d’espèces végétales et animales, une des plus importante de France métropolitaine. Mais comme partout dans le monde, cette biodiversité est menacée par la pression anthropique : l’artificialisation des sols, la fragmentation des milieux, certains modes d’agriculture et d’élevage, l’exploitation forestière non contrôlée, le changement climatique… C’est dire si Provence Alpes Agglomération a une grande responsabilité sur la préservation de la biodiversité qui reste relativement méconnue du grand public.

Depuis 2010, le Festival de la biodiversité Inventerre a pour objectif d’amener le public à la rencontre de tous ceux qui œuvrent en faveur de la préservation de la biodiversité à travers des cycles de conférences, projections filmiques, sorties découvertes, expositions, ateliers…pour une meilleure connaissance et appropriation du patrimoine naturel local. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

