Le temps des cavernes : un plongeon dans l'inconnu Dans les établissements scolaires Laval

Mayenne

Fête de la science 04 – 08 octobre

Dans les établissements scolaires Aventure Spéléologie Développement 53. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les hommes ont fréquenté les grottes depuis la préhistoire pour le refuge qu’elles leur offraient. La curiosité de certains scientifiques pour le milieu souterrain a commencé à exister à partir du XVIIIe siècle, jusqu’à Édouard Alfred Martel, père fondateur de la spéléologie moderne en 1888. La curiosité s’est alors transformée en véritable science avec l’étude de la genèse des cavités souterraines, des roches calcaires qui les abritent, de la circulation de l’eau dans les terrains et de la faune cavernicole. Pays de la Loire>Mayenne

Pays de la Loire>Mayenne

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Dans les établissements scolaires Adresse en Mayenne Ville Laval lieuville Dans les établissements scolaires Laval