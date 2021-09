Saint-Chamond Dans les établissements scolaires Loire, Saint-Chamond L’homme et la nature Dans les établissements scolaires Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

L’homme et la nature Dans les établissements scolaires, 5 octobre 2021, Saint-Chamond. Fête de la science 05 octobre

Dans les établissements scolaires Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Quels liens l’homme entretient-il avec la nature ?

Depuis toujours il l’observe, l’imite, l’utilise, la modifie, la protège.

Avec quels bienfaits ? quelles conséquences ? dans quelles limites ?

Cette édition de la fête de la science a pour objet de questionner cette relation étroite Homme/Nature.

À travers un e-parcours collaboratif présenté le jour de la fête de la science, chaque classe pourra accéder à des valises pédagogiques qui permettront de questionner, d’expérimenter et de se documenter.

Les élèves pourront ensuite faire part de leurs travaux et échanger avec d’autres pour relever le défi commun de mieux cerner les effets de nos relations à la nature. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Dans les établissements scolaires dans les établissements de la Loire 42400 organisateur : Dans les établissements scolaires

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Dans les établissements scolaires Adresse dans les établissements de la Loire Ville Saint-Chamond lieuville Dans les établissements scolaires Saint-Chamond