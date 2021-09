Laval Dans les établissements scolaires Laval, Mayenne Du grain de sable à la construction Dans les établissements scolaires Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Du grain de sable à la construction Dans les établissements scolaires, 5 octobre 2021, Laval. Fête de la science 01 – 05 octobre

Dans les établissements scolaires ZOOM. Entrée libre En présentiel Scolaires. Partez à la découverte de l’histoire d’un grain de sable, de son extraction à son utilisation dans la vie quotidienne par le monde professionnel grâce à la Boîte à Métiers du BTP. À travers cet outil pédagogique, des classes sont invitées à explorer la chaîne de métiers à partir d’un objet phare, afin de changer la représentation des métiers scientifiques et techniques pouvant susciter des vocations. Pays de la Loire>Mayenne

