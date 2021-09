Caen Cyceron Caen, Calvados De l’oxygène pour les tumeurs cérébrales : un nouvel espoir ? Cyceron Caen Catégories d’évènement: Caen

Fête de la science 09 octobre

samedi 09 octobre – 11h30 à 12h10

samedi 09 octobre – 11h30 à 12h10 Les tumeurs cérébrales de haut grade restent des tumeurs difficiles à traiter car elles se développent dans un environnement pauvre en oxygène, élément essentiel pour assurer l’efficacité des traitements actuels.

Au cours de cette présentation, seront présentées des stratégies originales visant à apporter de l’oxygène au sein des tumeurs et ce avant d’appliquer les thérapies conventionnelles. Ces stratégies reposent sur un travail collaboratif entre des équipes de chimistes et des équipes de biologistes et ont permis de mettre au point de nanovecteurs capables de libérer l’oxygène dans les régions les plus pauvres en oxygène de la tumeur. Normandie>Calvados

Cyceron boulevard Henri Becquerel 14000 Caen

